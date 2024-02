Booking crolla a Wall Street, pesa guidance

Booking Holdings

(Teleborsa) - Si muove in perdita, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 9,59% sui valori precedenti.Il quarto trimestre si è chiuso con utili per azione di 32 dollari superiori ai 29,66 dollari stimati dagli analisti. Il fatturato è stato pari a 4,8 miliardi contro le stime del consensus di 4,71 miliardi.A pesare sulle azioni contribuiscono le previsioni rilasciate dall'agenzia di viaggi che stima, per il primo trimestre, un rallentamento della crescita delle prenotazioni.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 3.647,3 USD. Possibile una discesa fino al bottom 3.459,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 3.835,6.