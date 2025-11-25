Milano 25-nov
42.699 +0,95%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 25-nov
9.610 +0,78%
Francoforte 25-nov
23.465 +0,97%

Borsa: Senza slancio il Nasdaq-100 che avanza appena dello 0,58%

Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 25.018,36 punti

L'indice tecnologico di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,58% e chiude a 25.018,36 punti.
