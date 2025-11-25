Milano
25-nov
42.699
+0,95%
Nasdaq
25-nov
25.018
+0,58%
Dow Jones
25-nov
47.112
+1,43%
Londra
25-nov
9.610
+0,78%
Francoforte
25-nov
23.465
+0,97%
Mercoledì 26 Novembre 2025, ore 01.04
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Senza slancio il Nasdaq-100 che avanza appena dello 0,58%
Borsa: Senza slancio il Nasdaq-100 che avanza appena dello 0,58%
Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 25.018,36 punti
In breve
,
Finanza
25 novembre 2025 - 22.03
L'indice tecnologico di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,58% e chiude a 25.018,36 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Senza slancio il Nasdaq-100 che avanza appena dello 0,48%
Borsa: Senza slancio il Nasdaq-100 che avanza appena dello 0,41%
Borsa: Senza slancio il Nasdaq-100 che avanza appena dello 0,56%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,35%
Argomenti trattati
Wall Street
(61)
·
Nasdaq 100
(102)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+0,58%
Altre notizie
Borsa: Senza slancio Madrid che avanza appena dello 0,63%
Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,53%
Borsa: Senza slancio Francoforte che avanza appena dello 0,64%
Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,51%
Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,48%
Borsa: Senza slancio Francoforte che avanza appena dello 0,50%
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto