Milano 17:35
43.465 -0,25%
Nasdaq 22:00
25.776 +0,42%
Dow Jones 22:03
48.058 +1,05%
Londra 17:35
9.656 +0,14%
Francoforte 17:35
24.132 -0,13%

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 25.776,44 punti

Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,42%
L'indice tecnologico di Wall Street conclude in progresso dello 0,42% e termina la sessione a 25.776,44 punti.
