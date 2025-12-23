Borsa: Frazionale rialzo per il Nasdaq-100 che porta a casa un mediocre +0,5%

Milano 17:35
44.607 +0,03%
Nasdaq 22:00
25.588 +0,50%
Dow Jones 22:00
48.442 +0,16%
Londra 17:35
9.889 +0,24%
Francoforte 17:35
24.340 +0,23%

L'indice tecnologico di Wall Street riporta un guadagno dello 0,50% e termina a 25.587,83 punti.
