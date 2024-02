PNRR, Zani, (Tendercapital): "Positivo raggiungimento target. Puntare su investimenti strategici"

(Teleborsa) -L'Italia si conferma come il Paese che ha soddisfatto il numero più alto di traguardi e obiettivi.Lo ha dichiaratoPresidente di Tendercapital, tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell’asset management, in merito alla Relazione sullo stato di attuazione del Pnrr approvata dalla Cabina di Regia a Palazzo Chigi.r 45,65 miliardi di euro. Per il 2024 restano 39 obiettivi e traguardi associati alla sesta rata, pari a 9,6 miliardi di euro, e 74 obiettivi e traguardi connessi alla settima rata, pari a 19,6 miliardi di euro. L'importanza del Pnrr per il futuro dell'economia e della società italiana è fondamentale. Si tratta di un'opportunità senza precedenti che occorre valorizzare al fine di promuovere la crescita economica, la creazione di posti di lavoro, l'innovazione, la transizione ecologica e digitale”.“In una fase caratterizzata, gli investimenti ad alto moltiplicatore del Pil assumono una rilevanza strategica consentendo al sistema Paese di affrontare le sfide strutturali dei prossimi anni. Il raggiungimento dei target stabiliti nel Pnrr - sottolinea Zani - contribuirà anche a rafforzare la competitività e la resilienza del nostro sistema economico, preparandoci ad affrontare eventuali future crisi e minacce globali. È, pertanto, prioritario che la gestione di tali risorse sia ben pianificata, efficacemente implementata e monitorata nel lungo termine per massimizzare l’impatto positivo sull'economia e sulla società.. In tal senso - conclude il Presidente di Tendercapital - il ruolo degli investitori è più che mai cruciale nel sostenere progetti e iniziative allineate agli obiettivi, selezionando investimenti