Bonus 100 euro a partire dal 2025. Via libera CdM a riforma Coesione

(Teleborsa) -a tutti i lavoratoti dipendenti che percepiscono uno stipendio lordo. Lo ha annunciato il viceministro all'Economia, nella conferenza stampa seguita al Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto legislativo su Irpef e Ires, spiegando cheper fare i primi 13 decreti legislativi attuativi della delega, incluso quello di oggi".Si tratta - ha proseguito Leo - di un, una "misura temporanea", cui, che resta l'obiettivo principale "trovando le relative risorse". "Non è che abbiamo una visione strabica per imprese e lavoro autonomi - ha spiegato Leo - prestiamo altrettanta attenzione al lavoro dipendente, che ha numeri molto più rilevanti", ma occorre trovare "equilibrio per le coperture".Il viceministro ha spiegato che ilsarà "erogato attraverso i sostituti d'imposta nel 2025". "Il governo è voluto venire incontro alle fasce medio basse - ha sottolineato - aggiungendo questo beneficio in un momento particolare, per venire incontro ai dipendenti che hanno redditi non elevati".Il CdM ha poi dato il via libera al Dl per la. Il provvedimento è volto a realizzare la riforma della politica di coesione che è stata inserita nell’ambito della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) al finedalla politica di coesione 2021-2027 e mirati a ridurre i divari territoriali.Il decreto-legge approvato oggi riguarda in particolar modo la politica di coesione europea, ovvero queidi eurodi euro diper il solo ciclo di programmazione 2021-2027, dunque 74 miliardi di euro di investimenti destinati a ridurre i divari territoriali.Ricordando che negli ultimi due rapporti europei sui fondi di coesione "il quadro è poco edificante", perché "gli impegni e le spese sono quasi pari a zero", il Ministro degli Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr,ha suggerito che "quelle risorse e fare in modo che "i", allontanando il "rischio" che "marcino in contrasto gli uni con gli altri". La riforma rappresenta quindi unCon la riforma, viene assicurato ildalla politica di coesione, promuovendo la complementarietà e la sinergia tra gli interventi della politica di coesione europea e gli investimenti previsti dagli Accordi per la coesione e dal PNRR: finalmente tutti i principali strumenti di sviluppo e coesione vengono collegati all’interno del medesimo orizzonte strategico.La riforma prevede l’individuazione dicondivisi con la Commissione europea, secondo un approccio orientato al risultato, con l’obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi. I settori strategici sono: risorse idriche, infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, rifiuti, trasporti e mobilità sostenibile, energia, sostegno allo sviluppo e all’attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde. Per realizzare il coordinamento, le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi europei individueranno unche saranno monitorati a livello centrale per assicurare un presidio sistematico del rispetto dei tempi previsti per l’attuazione del conseguimento effettivo dei risultati programmati.Fra le norme approvate dal CdM nell’ambito del dl Coesione, anche quella cheassunti a tempo determinato a supporto dei progetti del PNRR e di Agenda Sud, grazie ad unodi euro, ed accelera l’impiego delle risorse del. "Manteniamo fede a un preciso impegno verso i lavoratori assunti per i servizi a supporto delle scuole per i progetti del PNRR e di Agenda Sud. E questo grazie a uno sforzo finanziario dello stesso ministero", ha commentato il Ministro dell’Istruzione e del Merito,