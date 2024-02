Ristorazione, quante assunzioni tra febbraio e aprile?

(Teleborsa) -, il 13% in più rispetto allo stesso trimestre del 2023.nel periodo preso in considerazione. Con la bella stagione alle porte e l’arrivo delle festività e dei ponti che interessano principalmente l’inizio della primavera, le imprese stagionali si preparano a riaprire i battenti in vista della ripresa dei flussi turistici, facendo posizionare il turismo al secondo posto tra i settori più attivi nella ricerca di personale.A renderlo noto, sulla base dei dati Unioncamere-Excelsior, è il Centro studi di FIPE-Confcommercio, la Federazione italiana Pubblici Esercizi, secondo cui le aspettative sulle presenze nel mese di aprile 2024 sono positive e dovrebbero quantomeno confermare i numeri del 2023,Le professioni relative alla ristorazione sono quellen testa tra le figure professionali più ricercate si confermano i camerieri, con oltre 65.000 profili nel trimestre. Seguono, poi, i cuochi con 41.720 assunzioni previste e i baristi con oltre 23.900 posti da coprire.Nello specifico, per il 56,7% dei casi si ricerca personale che abbia già esperienza specifica nel settore a dimostrazione che si privilegia la professionalità, con una preferenza per la fascia di età tra i 25 e i 44 anni. A fronte di questi trend,. Una dinamica che, tuttavia, risulta in contrazione, seppure lieve, se confrontata con quella del