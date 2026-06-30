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Indice FHFA prezzi case USA (MoM) in aprile
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30 giugno 2026 - 15.05
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Indice FHFA prezzi case in aprile su base mensile (MoM) -0,1%
, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,2%).
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