Milano 15:18
51.550 +0,76%
Nasdaq 29-giu
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Dow Jones 29-giu
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Londra 15:18
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Francoforte 15:18
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Indice FHFA prezzi case USA (MoM) in aprile

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Indice FHFA prezzi case USA (MoM) in aprile
USA, Indice FHFA prezzi case in aprile su base mensile (MoM) -0,1%, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,2%).
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