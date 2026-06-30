USA, offerte posti di lavoro in lievissimo aumento a maggio

(Teleborsa) - Aumenta il numero di offerte di posti lavoro negli USA a maggio. È quanto rilevato dal Report JOLTS dell'U.S. Bureau of Labor Statistics americano, che misura le posizioni di lavoro aperte (Job Openings) e le ricerche di personale avviate (recruitment).



A maggio, le posizioni aperte sono lievemente salita a 7,594 milioni dai 7,585 milioni di aprile (dato rivisto da un preliminare di 7,618). Il dato si è rivelato superiore alle attese degli analisti, che prevedevano 7,280 milioni.



Il numero di assunzioni è rimasto invariato a 5,2 milioni e le dimissioni volontarie sono rimaste stabili a 3,1 milioni. Invariati anche i licenziamenti a 1,7 milioni.

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