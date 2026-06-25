Milano 10:40
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Dow Jones 24-giu
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Fatturato industria Italia (MoM) in aprile

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Fatturato industria Italia (MoM) in aprile
Italia, Fatturato industria in aprile su base mensile (MoM) +0,3%, in calo rispetto al precedente +1,8%.
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