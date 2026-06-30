Milano 15:21
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Nasdaq 29-giu
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USA, S&P Case-Shiller (YoY) in aprile

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USA, S&P Case-Shiller (YoY) in aprile
USA, S&P Case-Shiller in aprile su base annuale (YoY) +1,1%, in aumento rispetto al precedente +0,9% (la previsione era +0,9%).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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