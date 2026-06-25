Milano 10:42
51.829 +0,37%
Nasdaq 24-giu
29.220 0,00%
Dow Jones 24-giu
51.849 +0,35%
Londra 10:42
10.491 +0,28%
Francoforte 10:43
24.894 +0,62%

Giappone, Leading indicator in aprile

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Giappone, Leading indicator in aprile
Giappone, Leading indicator in aprile pari a 116,1 punti, in aumento rispetto al precedente 115,4 punti (la previsione era 115,9 punti).

(Foto: Sofia Terzoni / Pixabay)
Condividi
```