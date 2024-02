Smart City Transformation Academy: WINDTRE con le PA per la transizione ecologica e il risparmio energetico

(Teleborsa) - Si è tenuta oggi a Roma la "", iniziativa di educazione digitale dedicata alle PA lanciata da. Al centro dell’iniziativa le tecnologie digitali al servizio del miglioramento ambientale, il risparmio energetico e l’innovazione come driver del cambiamento per le Pubbliche Amministrazioni.Alla luce del "Decreto CER" (Comunità Energetiche Rinnovabili e Sostenibili) del, entrato in vigore lo scorso 24 gennaio per definire le modalità di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili per l’autoconsumo, sono stati illustrati gli strumenti e le tecniche di monitoraggio dei consumi energetici degli edifici presenti sul territorio. Particolare rilievo è stato dato al ruolo degli energy manager e all’importanza dell’efficientamento nella PA e quindi del ruolo delle CER.La sfida energetica rappresenta uno dei principali fattori di innovazione e trasformazione dei processi produttivi: un utilizzo efficiente dell’energia permette ad amministrazioni pubbliche e alle imprese di ridurre i costi e gli impatti negativi sull’ambiente.Alla Transformation Academy hanno partecipato sindaci e funzionari di amministrazioni locali. Le sessioni sono condotte da, Coordinatore del Gruppo Di Lavoro ASVIS degli SDG 7 e 13 (Energia e Clima), e, Responsabile Area Formazione FPA, con il contributo di manager di WINDTRE di aziende partner specializzate."Il ruolo delle PA locali - ha dichiarato- è ormai acquisito in termini di responsabilità e competenza. La transizione ecologica può oggi contare sul fronte dei territori e delle comunità, soggetti spesso più attivi delle amministrazioni centrali"."La Transformation Academy punta a rappresentare non solo un momento di costruzione di competenze, - ha sottolineato– ma anche un percorso concreto da compiere insieme agli amministratori delle diverse realtà locali e ai propri collaboratori, in una prospettiva di creazione di una vera e propria community per il cambiamento. Infatti, sono già 27 le città che hanno siglato il protocollo Smart City e che possono scambiare buone pratiche per un impatto positivo sui territori".L’Academy è parte dell’impegno concreto di WINDTRE per mettere il digitale al servizio dei territori e disegnare insieme alle amministrazioni locali la trasformazione urbana e sostenibile delle città italiane, migliorando l’ambiente, la salute e la qualità della vita delle persone. L’azienda si propone di raggiungere, entro il 2030, ambiziosi risultati nell’ambito delle tre dimensioni ESG (Environmental, Social and Governance) e promuove da anni soluzioni e progetti mirati ad accompagnare il Paese verso un futuro più sostenibile ed inclusivo con un approccio quantitativo e risultati tangibili e continuativi nel tempo.