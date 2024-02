Bonomi (Confindustria) "Dopo elezioni auspico un Industrial act"

(Teleborsa) - "Non credo che cambierà molto per come sono fatte le elezioni e come sono costruite le alleanze europee, quello che auspico è che ci sia presa di coscienza sui temi industriali molto importante. Senza industria non c'è piu' Europa". Lo ha detto ilospite di Confindustria Alto Adriatico, parlando delle prossime elezioni europee. "Capisco le manifestazioni degli agricoltori - ha aggiunto - maperchè non ci saranno più i trattori."La mia paura è che questa passaggio elettorale sia una grande distrazione di massa e non si parli di Europa. Io inviterei a non divagare sui temi", ha detto il presidente di Confindustria. "Noiche è la somma delle quattro rivoluzioni precedenti, indistinte, imprevedibili", ha aggiunto Bonomi spiegando che come tutte le altre rivoluzioni è caratterizzata da tre "i":. "Come gestiamo questa rivoluzione è il vero snodo - ha proseguito -: o la affrontiamo in maniera solidale come è successo con il, oppure la affrontiamo come è successo dopo la crisi pandemica: ognuno per la sua strada con deroga ai singoli stati per gli aiuti di stato che il nostro paese non si puo' permettere perchè non abbiamo lo spazio fiscale". "La sfida è questa - ha concluso -. Siamo in una rivoluzione o la affrontiamo o quel rischio ci arriva addosso. Io su questa riflessione non sento parlare nessuno, nè in Europa, nè in Italia".