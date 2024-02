City Green Light: protagonista a KEY con l'innovazione al servizio dell'efficienza

(Teleborsa) - Soluzioni per l'ottimizzazione degli asset urbani, comunità energetiche e strategie per promuovere l'uso razionale delle risorse. E ancora, sistemi di videosorveglianza e di illuminazione intelligente, mobilità sostenibile e smart city. Questi i temi portanti diE.S.Co attiva nella promozione di strumenti per l'efficientamento energetico, adal 28 febbraio al 1 marzo, nel quartiere fieristico di Rimini. L'azienda vicentina, principale player privato in Italia nella gestione degli impianti di pubblica illuminazione, sarà presente al più importante evento europeo dedicato all'efficienza energetica per incontrare il pubblico e gli operatori e fornire il proprio contributo attraverso soluzioni tecnologiche, best practice e talk di approfondimento con la partecipazione di relatori provenienti dal mondo accademico, e le testimonianze delle case history dei comuni di Bellaria Igea Marina (RN) e Sant'Arsenio (SA).Valore fondante di City Green Light, l'diventa sostanza nello stand 032 del padiglione B3, che ospiterà un'ampiadove sarà possibile sperimentare il funzionamento delle soluzioni elaborate dall'azienda. Comepiattaforma avanzata per la gestione e l'ottimizzazione dei dati, che mira a trasformare gli input raccolti dal territorio in una risorsa strategica, una base solida per decisioni informate, adottando un approccio data-driven.infrastruttura software aperta e accessibile tramite app mobile e web, è stata invece progettata per facilitare la gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, sia per i membri delle CER che per i loro referenti, offrendo un'interfaccia intuitiva e user-friendly, anche attraverso l'uso di meccanismi di gamification. Tra le diverse funzionalità, un algoritmo per la distribuzione dei benefici economici tra gli attori coinvolti e la possibilità di monitorare le prestazioni energetiche, ambientali ed economiche (individuali e della CER nel suo complesso). A K.EY ancheche interpreta la mobilità urbana attraverso l'integrazione di strumenti tecnologici e metodologie avanzate, per la condivisione delle informazioni acquisite da tutte le infrastrutture di trasporto. Utilizzando dati di traffico, LightAnalytics permette di ottimizzare la progettazione illuminotecnica, offrendo risparmi energetici, maggiore sicurezza stradale e conformità normativa. Oltre a favorire una stretta integrazione tra urbanistica e illuminotecnica, consentendo alle amministrazioni locali di razionalizzare i Piani della Luce. Per quanto riguarda la videosorveglianza, infine, City Green Light porterà a Rimini, un sistema all'avanguardia che sfrutta l'energia solare, il 4G e il cloud, con telecamere dotate di intelligenza artificiale che possono essere facilmente spostate per svolgere diverse tipologie di analisi. Caratterizzata da una grande semplicità d'uso e d'installazione, Ai VS garantisce un'infrastruttura informatica di eccellenza, con alti standard di Service Level Agreement (SLA), costantemente aggiornata e manutenuta.Consapevole della necessità di promuovere una migliore cultura dell'efficienza per accelerare la transizione energetica e digitale,proporrà all'interno del suo stand due appuntamenti di formazione e informazione. L'importanza dei dati nella gestione degli asset urbani sarà protagonista del talk del 28 febbraio (ore 14.30), realizzato in collaborazione con Università degli Studi dell'Insubria. Durante il talk sarà presentata anche l'innovativa data plattform Forthink, realizzata da City Green Light in collaborazione con gli studenti dell'Università degli Studi dell'Insubria che, grazie a un project work sulla valorizzazione dei dati, ne hanno firmato il co-design. Alla creazione delle comunità energetiche e alle implicazioni legate all'autoconsumo a distanza sarà invece dedicato l'evento del 29 febbraio (ore 12) "Dalla teoria alla pratica: implementare con successo comunità energetiche rinnovabili, autoconsumo a distanza e generazione distribuita", caratterizzato da un approccio pragmatico con approfondimenti sul quadro normativo, sugli attori chiave e sull'analisi di casi reali.