Sardegna, al via lo spoglio delle schede elettorali. Affluenza al 52,7%

(Teleborsa) - Sono iniziate questa mattina alle 7 ledello schede elettorali in. Quattro gli aspiranti presidenti di Regione: Paolo Truzzu per il Centrodestra, Alessandra Todde per il campo largo a trazione Pd-M5s, Renato Soru con la Coalizione sarda e Lucia Chessa per Sardigna R-esiste.L'registrata a chiusura seggi è stata del 52,4% (758.252 votanti su 1.447.753 elettori), in calo dell'1,3% rispetto alle regionali di cinque anni fa (53,7%). Un risultato alla fine a sorpresa, visto che i risultati parziali delle rilevazioni durante la giornata, alle ore 12 e alle 19, davano una affluenza in crescita rispetto agli stessi orari delle elezioni 2019.