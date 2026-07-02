sostravel, la revisione strategica si riflette sul Gross Book Value a 11,7 milioni al 30 giugno 2026

(Teleborsa) - sostravel.com ha registrato un Gross Booking Value (GBV), controvalore extra-contabile di tutti i servizi di viaggio prenotati dai clienti sulle piattaforme e sulle app, al netto delle cancellazioni, pari a 11.658.346 euro al 30 giugno 2026.



Il dato risulta inferiore rispetto a quello evidenziato nel corrispondente periodo del 2025, pari a 16.881.430 euro, riflettendo in pieno - spiega una nota - la profonda revisione strategica avviata dalla società con l’obiettivo di incrementare la qualità dei ricavi, migliorare la marginalità operativa e ridurre l’esposizione ai rischi tipici del settore turistico, come già precisato il 27 marzo 2026.



Nel corso dell'esercizio, Sostravel ha progressivamente ridotto il ricorso agli accordi "vuoto per pieno", privilegiando formule commerciali caratterizzate da un minore assorbimento di capitale e da una più efficiente gestione del rischio. Contestualmente, la Società ha ampliato il portafoglio delle destinazioni a contratto e diversificato ulteriormente i fornitori, rafforzando la resilienza operativa del business e la capacità di adattamento ai mutati scenari di mercato.



Inoltre, comunica che, ad oggi, la nuova struttura "AmareClub Acqua di Mare Hotel & Resort", villaggio 4 stelle situato nel nord della Sardegna aperta da metà maggio, ha già registrato prenotazioni per oltre 34.200 presenze.

Condividi

```