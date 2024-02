Technogym paga dazio con un downgrade

Technogym

FTSE Italia All-Share

leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness

Technogym

(Teleborsa) - Si muove in perditamostrando una flessione del 5,53% sui valori precedenti.A pesare sulla azioni contribuisce il "sell" indicato dagli analisti di Banca Akros da, precedente "neutral". Gli esperti allo stesso tempo hanno alzato il target price sul titolo a 8 euro.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del, che fa peggio del mercato di riferimento.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 8,993 Euro. Primo supporto visto a 8,663. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 8,527.