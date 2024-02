Welfare Index PMI: le aziende venete sono tra le migliori in Italia per il welfare aziendale

Generali

(Teleborsa) - È ripreso oggi, nella storica sede di, il roadshow dedicato al territorio per diffondere e promuovere la cultura del welfare aziendale tra le aziende di piccole e medie dimensioni, con la presentazione del. Welfare Index PMI è l’indice che valuta il livello di welfare aziendale nelle piccole e medie imprese ed è promosso da Generali con la partecipazione delle principali: Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. L’evento è il secondo focus territoriale che dà seguito a quello di Milano e precede il Rapporto Welfare Index PMI 2024, che sarà presentato ail prossimo 13 giugno., Responsabile Country Sustainability & Social Responsibility di Generali Italia e, Chief Health & Welfare and Connected Business Development Officer di Generali Italia e CEO di Generali Welion hanno dichiarato: “Come abbiamo visto con la tappa di Milano dello scorso novembre, Welfare Index PMI si è evoluto in una nuova fase che prevede l’avvio di un roadshow di approfondimento sulla realtà locale e di incontro con le autorità e con le imprese dei territori. È un segno di maturità del progetto, che da sette anni monitora l’evoluzione del welfare aziendale nelle PMI italiane, e che intende promuovere in maniera sempre più forte la partnership tra istituzioni e imprese per rilanciare i sistemi di welfare e innovare i modelli di servizio. In Generali crediamo fortemente nel ruolo sociale dell’impresa attraverso una maggior consapevolezza in termini di welfare aziendale, come testimoniano le PMI venete che, oltre a registrare un maggior impatto sociale positivo ottengono migliori risultati di business”.Ladelleè particolarmente attiva: all’ultima edizione hanno aderito 953 imprese della regione e più di 4.000 nei sette anni del progetto, molte delle quali hanno garantito un’adesione continua, partecipando a più edizioni. Sono venete il 16% delle best practice italiane di welfare aziendale: 17 delle 121 imprese classificate nel 2022 come Welfare Champion, il livello più elevato secondo l’Indice Welfare Index PMI, e 94 delle 565 Welfare Leader, il livello immediatamente successivo. La forza delgenera il 7,8% del PIL italiano, con circa 470.000 imprese, 96 imprese ogni mille abitanti. Una capillarità che rappresenta anche un valore sociale di rilievo: le imprese, infatti, agiscono come soggetti sociali e non solo produttivi, assumendo responsabilità verso l’ecosistema in cui operano – lavoratori, famiglie, comunità nel territorio, consumatori, intermediari e fornitori.Lecon almeno un familiare dipendente delsono in1 milione, su un totale di 2,1 milioni di abitanti. Quindi le aziende della regione sono in grado di raggiungere, con i loro programmi di welfare, il 48,7% delle famiglie di tutti i livelli sociali. Inoltre, la capacità di crescita del sistema produttivo veneto è di assoluto rilievo: tra gli indicatori più significativi di produttività vi è il valore aggiunto per addetto, che in questa regione nel 2020 era prossimo a 46.000 euro l’anno, superiore alla media nazionale di 44.500 euro.Per quanto riguarda i, possono essere raggruppati in tre fasce: l’area Nord-Est, costituita da Belluno e Treviso, raggiunge la massima quota di imprese con livello di welfare alto o molto alto: 30,8%; segue la fascia Ovest, Verona e Vicenza, con una quota vicina alla media della regione: 26,2%; infine la fascia Sud-Est, costituita da Venezia, Padova e Rovigo, con una quota del 22,2%, leggermente inferiore alla media.In Veneto sono attivi neltutti i settori, con differenze motivate dalle dimensioni organizzative e dalla vocazione delle imprese. Menzioni particolari al Terzo Settore, a cui appartengono molte strutture che per statuto si propongono obiettivi di interesse sociale, che presenta il 58,6% di imprese con livello di welfare elevato, agli studi professionali, con una quota pari al 36,2% e all’artigianato, con il 26,7%.Laè fortemente correlata al livello di welfare: le imprese che raggiungono un livello elevato sono una vasta maggioranza tra le più grandi, 71% oltre i 100 addetti, 49,6% da 51 a 100, considerando che dispongono delle maggiori capacità economiche, di strutture professionali dedicate alla gestione delle risorse umane e di ampie platee di lavoratori beneficiari delle iniziative. Tra le imprese con meno di 50 addetti il 31,6% raggiungono un livello di welfare elevato, e tra quelle con meno di 10 addetti il 12,1%: è comunque un dato incoraggiante che rappresenta la consapevolezza acquisita, anche nelle realtà minori, del ruolo sociale dell’impresa e dell’importanza del welfare come leva di gestione del business.Le, che concepiscono il welfare non solo come leva di gestione del sistema premiante ma come fattore strategico per la sostenibilità dell’impresa, sono in Veneto il 13,4% del totale, più che raddoppiate dal 2016 al 2023. Esse ottengono risultati molto migliori della media, soprattutto in termini di, come testimoniato da numerosi indicatori: punteggio generale di impatto, riduzione del gender gap e valorizzazione delle competenze delle, crescita e valorizzazione dei giovani, soddisfazione dei lavoratori e clima organizzativo, impatto sui fornitori e nella comunità locale. L'analisi deidi 495 imprese che partecipano all'Index, conferma l'impatto positivo del welfare aziendale sui risultati del business: le imprese con un welfare più evoluto raggiungono le migliori performance di produttività e di crescita dell'occupazione. La fotografia sullo stato del welfare nelle PMI italiane si basa su un modello di analisi elaborato da Innovation Team, organizzato in dieci aree: 1) Previdenza e protezione, 2) Salute e assistenza, 3) Conciliazione vita-lavoro, 4) Sostegno economico ai lavoratori, 5) Sviluppo del capitale umano, 6) Sostegno per educazione e cultura, 7) Diritti, diversità, inclusione, 8) Condizioni lavorative e sicurezza, 9) Responsabilità sociale verso consumatori e fornitori, 10) Welfare di comunità.