Yolo ammessa su EGM. Passaggio da PRO il 29 febbraio

(Teleborsa) -, operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan - Segmento professionale (EGM PRO), haalle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili su Euronext Growth Milan (), aperto agli investitori al dettaglio. La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili è fissata per il2024."Il passaggio delle negoziazioni al segmento ordinario di Euronext Growth Milan rientra nel percorso che avevamo prospettato agli investitori al momento della quotazione nell'agosto 2022. L'evoluzione del business nel 2023 prova che le nostre scelte strategiche sono state corrette - ha dichiarato l'- I risultati conseguiti e il percorso che Yolo sta compiendo riflettono il solido posizionamento nell'insurtech e la possibilità di".Per il passaggio al segmento ordinario di Euronext Growth Milan, Yolo èda EnVent Italia SIM (Euronext Growth Advisor), ADVANT Nctm (Legal Advisor) e Twister Communication Group (Advisor per la Comunicazione).agirà quale operatore Specialista della società.Il primo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie Yolo Group e delle obbligazioni convertibili sul mercato Euronext Growth Milan non sarà consentita l'immissione di