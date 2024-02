Campari scende in Borsa, diversi broker tagliano il target price

Campari

(Teleborsa) -risulta ilnella seduta odierna, invertendo i guadagni di ieri in scia alla trimestrale e dopo chesul titolo.ha confermato la raccomandazione "Hold" e tagliato il prezzo obiettivo aper azione dai precedenti 11,4 euro (-3%), riflettendo maggiore debito, capex, e tax rate. Per quanto riguarda l'outlook 2024, il buon momentum sul fatturato è atteso continuare, anche se in un'industria in normalizzazione, mentre sull'EBIT margin non è stata fornita alcuna guidance.ha confermato la raccomandazione "Neutral" e tagliato il prezzo obiettivo aper azione dai precedenti 10,9 euro (-7%). La limatura è dovuta principalmente a un'aliquota fiscale più elevata per riflettere il mix geografico, nonché alla fine di un beneficio fiscale italiano, nonché a previsioni di capex più elevate a causa del nuovo quartier generale della società.Tra gli altri broker, Bernstein ha ridotto il target price to aper azione dai precedenti 12,40 euro,dai precedenti 11,5 euro,dai precedenti 8,3 euro.registra una. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 9,34 e successiva a 9,17. Resistenza a 9,8.