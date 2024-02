Fed, Collins: opportuno iniziare ad allentare la politica monetaria entro fine anno

(Teleborsa) - "Sebbene l'inflazione totale sia scesa in modo significativo rispetto al suo recente picco, rimane elevata, e i progressi per riportarla in modo sostenibile al nostro obiettivo del 2% continueranno probabilmente ad essere accidentati. In effetti, l'inflazione core, che storicamente fornisce una buona indicazione delle tendenze future dell'inflazione, ha". Lo ha affermato la presidente della Federal Reserve di Boston,, in un evento alla Tuck School of Business presso il Dartmouth College.Secondo la banchiera centrale, "è. L'enfasi qui è sul "maggiore", perché mi aspetto che l'economia alla fine rallenterà man mano che vedremo prendere piede gli effetti completi delle azioni di politica monetaria passate. Ma prevedo anche che il percorso continuerà a essere accidentato e non dovremmo reagire in modo eccessivo alla lettura dei dati individuali".Inoltre, Collins ritiene "che i. È essenziale non allentare la politica troppo presto, per garantire il ripristino della stabilità dei prezzi. Allo stesso tempo, aspettare troppo rischierebbe di rallentare eccessivamente".La funzionaria della Fed rimane quella che lei stessa definisce una "" nel ritenere che l'economia sia sulla strada verso un'inflazione del 2% su base sostenuta, pur mantenendo un mercato del lavoro sano. "L'economia è nel complesso in una buona situazione e la politica è ben posizionata poiché i policy maker valutano attentamente l'evoluzione dei dati e delle prospettive", ha detto."Voglio vedere più prove di una traiettoria sostenuta verso la stabilità dei prezzi - ha evidenziato - Tuttavia, in linea con le proiezioni dei partecipanti al FOMC, ritengo che probabilmente diventerà".