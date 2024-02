Swisscom, Moody's preoccupata da leva finanziaria con acquisizione di Vodafone Italia

Swisscom

Vodafone

(Teleborsa) - "Se le discussioni avanzate tra Fastweb e Vodafone Italia si materializzassero secondo i termini delineati, prevediamo che il closing della transazione, nel caso, sarà negativa perse dovesse finanziare l'acquisizione tramite debito, poiché larispetto ai livelli attuali". Lo afferma, Associate Vice President, Analyst presso, dopo che ha confermato di essere in trattative esclusive con Swisscom per una potenziale vendita di Vodafone Italia alla società di TLC svizzera per un corrispettivo in cash.Le parti hanno concordato che Swisscom acquisirebbe Vodafone Italia per unsu base cash e debt free e soggetta ai consueti adeguamenti al momenti della chiusura della transazione, è stato spiegato stammattina attraverso una nota. L'entreprise value rappresenta un multiplo di circa 26x sul consensus per l’OpFCF del FY24 e di circa 7,6x sul consensus per l'Adjusted EBITDAaL del FY24."La valutazione complessiva per Vodafone dipenderà in ultima analisi dall'e dallache la società intende annunciare nei prossimi mesi", aggiunge Bucci.