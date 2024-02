Bitcoin continua la sua corsa: superati i 63mila dollari

(Teleborsa) - Continua la corsa del. In un solo giorno il suo valore è cresciuto di quasi 9%, chiudendo la giornata di ieri a 61mila dollari, a poca distanza dal record storico di 69mila dollari. Questa mattina ancora un balzo in avanti: la criptovaluta viaggia infatti sopra aii. Nell'ultima settimana Bitcoin è tornata a superare i 57mila dollari per la prima volta dal 2021 . A spingere in alto la criptovaluta l'halving del bitcoin e il prossimo aggiornamento tecnologico di Ethereum, oltre alla potenziale approvazione degli ETF spot ether.