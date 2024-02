Eventi e scadenze del 29 febbraio 2024

Domenica 25/02/2024

Lunedì 26/02/2024

Mercoledì 28/02/2024

Giovedì 29/02/2024

(Teleborsa) -- Il Consiglio "Affari esteri", nella formazione "Commercio", si terrà a margine della 13ª conferenza ministeriale (MC13) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) di Abu Dhabi- La 13ª WTO Ministerial Conference (MC13) si svolge ad Abu Dhabi. Parteciperanno Ministri provenienti da tutto il mondo per valutare il funzionamento del sistema commerciale multilaterale e intraprendere azioni sul lavoro futuro dell'OMC- Nairobi - Sesta sessione dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEA-6), il massimo organo decisionale mondiale sull'ambiente. Focus sulle azioni multilaterali per affrontare il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e l'inquinamento- Si svolge a Barcellona l'annuale "Mobile World Congress", il più importante evento dedicato alla telefonia mobile e al mondo dell’innovazione ad ampio raggio che riunisce decine di migliaia di dirigenti di alto livello delle migliori aziende globali, governi internazionali e imprese tecnologiche all'avanguardia- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- I Ministri delle Finanze, i Governatori delle Banche Centrali del G20 e i loro sostituti (deputies) si riuniranno a San Paolo in Brasile per il loro primo incontro ministeriale sotto la Presidenza brasiliana del G20. Parteciperanno, tra gli altri, il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde, Janet Yellen e Paolo Gentiloni- Il Gruppo Banca Etica ospita il summit della rete mondiale delle banche valoriali. I leader delle banche etiche di tutto il mondo si ritroveranno a Padova e Milano per il 16° Meeting annuale della Global Alliance for Banking on Values (GABV)- Quartiere fieristico di Rimini - La manifestazione di IEG (Italian Exhibition Group) è il più importante evento europeo dedicato alle tecnologie, ai servizi e alle soluzioni integrate per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili in Italia e nel bacino del Mediterraneo. Saranno presenti moltissime aziende di rilevanza internazionale- Riunione informale dei ministri dell'istruzione- Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori09:30 -- Montecitorio - Al convegno intervengono, tra gli altri, il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il Segretario di Presidenza della Camera, Francesco Battistoni e il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin10:30 -- Palazzo Ripetta, Roma - Presentazione del rapporto annuale di Logista Italia con The European House Ambrosetti. Parteciperanno, oltre ai rappresentanti di Logista, anche esponenti del mondo politico-istituzionale, Associazioni e Autorità. Interverrà, tra gli altri, il Sottosegretario Freni11:30 -- Caserta - Inaugurazione delle sale espositive della Gran Galleria della Reggia di Caserta e visita alla mostra temporanea "Visioni" del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella14:00 -- La Commissione Attività produttive svolge l'audizione del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sulle prospettive della ricerca applicata alla luce del progetto di attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario14:30 -- Il convegno organizzato da Anitec-Assinform "Innovazione digitale e salute - Le proposte dell’industria ICT per una sanità digitale inclusiva" si svolge a Palazzo Baldassini, Roma- Regolamento BOT- Prosegue collocamento BTP Valore sul MOT Titoli di Stato (da confermare)- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Risultati preliminari consolidati del Gruppo Leonardo relativi all’esercizio 2023- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati alla Comunità Finanziaria alle h 18.30- Appuntamento: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati- Appuntamento: Presentazione dei risultati preliminari consolidati relativi all’esercizio 2023- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di bilancio UniCredit e bilancio consolidato al 31 12 202312:00 -- Appuntamento: Conference Call sui risultati del quarto trimestre e dell’esercizio 202312:30 -- Appuntamento: Media briefing con il CEO Alessandro Puliti e il CFO Paolo Calcagnini in occasione della presentazione dei Risultati preconsuntivi consolidati 2023 e aggiornamento della strategia industriale