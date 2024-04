Borse europee positive. Piazza Affari tonica con le banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -e risulta la migliore del Vecchio Continente dietro Madrid. In una giornata priva di grandi spunti, gli investitori guardano con attenzione alle prossime mosse delle banche centrali, con la BCE che rimane orientata a ridurre il costo del denaro a giugno mentre la Fed potrebbe posticipare la decisione dopo l'estate.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,066. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 2.381 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il(Light Sweet Crude Oil) che scambia a 82,65 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +140 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,87%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,38%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,37%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,52%.Segno più in chiusura per il, con ilin aumento dello 0,74%; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dello 0,71%. Poco sopra la parità il(+0,33%); consolida i livelli della vigilia il(+0,06%).Ilnella seduta del 18/04/2024 a Piazza Affari è stato pari a 2,62 miliardi di euro, con un incremento di ben 316 milioni di euro, pari al 13,69%, rispetto ai precedenti 2,31 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,52 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,58 miliardi.di Piazza Affari,avanza del 3,16%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 3,14%. Denaro su, che registra un rialzo del 2,56%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,17%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,89%. Calo deciso per, che segna un -1,85%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,84%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,44%.del FTSE MidCap,(+9,03%),(+8,27%),(+4,39%) e(+2,54%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,06%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,26%. In perdita, che scende del 5,01%. Pesante, che segna una discesa di ben -3,83 punti percentuali.