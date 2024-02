Prysmian, presentata la lista del CdA. Valerio Battista resta come vicepresidente

Prysmian

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha deliberato all'unanimità di presentare all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, che si terrà il 18 aprile 2024, la propria lista di candidati () per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026.La Lista del CdA: è composta dacandidati, il 75% dei quali in possesso dei requisiti diraccomandati dal Codice di Corporate Governance; è composta per due terzi da Amministratori uscenti al fine di garantire stabilità ed efficacia nella gestione della società e nell'attività dei Comitati endoconsiliari; presenta un adeguato livello di diversità di esperienze e competenze in linea con la Board Skill Matrix adottata dal Consiglio di Amministrazione; ha due candidati che, se nominati, saranno qualificati come Amministratori Esecutivi; valorizza un ampio spettro di diversità, ivi incluso l'(50%).La Lista del CdA è composta dai seguentiche hanno già informalmente manifestato la loro disponibilità alla candidatura: Jaska Marianne de Bakker, indipendente;, indipendente, candidato alla carica di Presidente;, candidato alla carica di Amministratore Delegato; Ines Kolmsee, indipendente;, candidato alla carica di Vicepresidente; Annalisa Stupenengo, indipendente; Pier Francesco Facchini, executive; Tarak Bhadresh Mehta, indipendente; Emma Marcegaglia, indipendente; Richard Keith Palmer, indipendente; Barbara Cominelli, indipendente; Mei Mei Chow, indipendente.È confermata laall'interno della Lista del CdA dell', Valerio Battista, per il quale sarà proposta la nomina a Vicepresidente senza l'attribuzione di ulteriori cariche o ruoli esecutivi e con un compenso coerente con quello degli altri Amministratori. "Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la sua presenza garantisca la giusta continuità e rifletta al meglio la prospettiva di tutti gli stakeholder, e che Battista potrà continuare a sostenere Prysmian nel suo nuovo ruolo", si legge in una nota.