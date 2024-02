Relatech, ricavi a 91 milioni di euro nel 2023

Relatech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore della digital transformation delle imprese, ha chiuso ilconpari a 91 milioni di euro, rispetto a 61 milioni consolidati e a 92 milioni proforma realizzati nel 2022. La componente verso l'estero del 2023 è pari a 26 milioni di euro, in crescita di circa il 45% sui dati consolidati e del 7% sui dati proforma 2022.Nel 2023 la quota diè pari a 35 milioni di euro, corrispondente al 39% dei ricavi dalle vendite, in crescita del 68% sui dati consolidati e del 2% sui dati proforma 2022.Al 31 dicembre 2023 laè di 22 milioni di euro, rispetto a 9,5 milioni circa al 31 dicembre 2022, dopo uscite per acquisti di azioni proprie pari a 1,8 milioni circa e operazioni M&A e straordinarie pari a 12 milioni circa."Nonostante uncausato da incertezze geopolitiche internazionali, i risultati conseguiti oggi, testimoniano il nostro impegno nel valorizzare la nostra offerta end-to-end completa e flessibile - ha commentato l'- Assicuriamo al nostro Ecosistema, una partnership solida in tutte le fasi della Digital Evolution, e la sinergia operativa, amplificata dalla nostra piattaforma RePlatform, ci permette di rispondere efficacemente ad un mercato in continua evoluzione, in cui è l'Umanesimo Digitale la vera rivoluzione. In questo contesto, la nostra ricerca si concentra sulle tecnologie emergenti, come l'AI generativa, la cybersecurity e l'IoT, ambiti su cui Relatech ha pionieristicamente investito, anticipando il loro impatto trasformativo ben prima che diventassero tendenze dominanti".