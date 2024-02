Swisscom, Standard Ethics alza il rating di sostenibilità

Swisscom

(Teleborsa) -ha alzato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) dia "" dal precedente "E+". Si tratta del quinto notch su nove (nella fascia "Adequate") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Nel corso degli ultimi anni, gli analisti hanno registrato uncon miglioramenti non soltanto in ambito socio-ambientale ma anche sul modello di governance attraverso, ad esempio, l'introduzione e l'aggiornamento di policy sui maggiori temi ESG.Si apprezza la copertura di Swisscom su tematiche innovative come l'(AI Ethics Principles) e sensibili come la tutela dei minori nei media (Protection of minors in the media). Circa il sistema di ESG Risk Management, la Società appare aggiornare costantemente l'analisi dei possibili profili di rischio, includendo sia fattori operativi sia geopolitici.L'obbiettivo del raggiungimento dellaa livello dirigenziale e negli organi apicali potrebbe rappresentare una delle sfide più interessanti per il futuro della società.