CIGO: online la nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali “OMNIA IS”

(Teleborsa) - È attiva sul sito istituzionale dell’INPS la nuova Piattaforma Unica delle Integrazioni Salariali "", realizzata dall’Istituto nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).La piattaforma (già punto di riferimento per i datori di lavoro) nella nuova versionericco di nuove funzionalità, tra cui il, pensato in una logica proattiva, al fine di rendere il processo più intuitivo, rapido e meno soggetto a errori. Il tutto grazie a un sistema di compilazione semplificata, controlli automatizzati e alert che guidano costantemente l’utente.L’Istituto, ai fini della presentazione delle domande di Cigo, ha previsto la possibilità di una transizione graduale per gli utenti, consentendo l’utilizzo parallelo sia del nuovo sistema sia degli applicativi preesistenti. Tuttavia,Per fruire del servizio con la nuova procedura è necessario accedere - tramite Spid, CNS o CIE 3.0 -, al sito istituzionale INPS inserendo nella home page, alla funzione di ricerca testuale la voce "Servizi per le aziende ed i consulenti", e selezionare "CIG e Fondi di solidarietà".