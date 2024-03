Engineering, Moody's taglia il rating: preoccupa l'alta leva finanziaria

Moody's

(Teleborsa) -hail corporate family rating (CFR) dia "" da "B2". L'outlook è stato cambiato da "negativo" a "stabile"."L'azione di rating odierna riflette idi Engineering, caratterizzati da une da una, che secondo le previsioni di Moody's miglioreranno solo gradualmente e si prevede quindi che rimarranno a livelli coerenti con un CFR B3 per almeno i prossimi 2 anni", ha affermato Fabrizio Marchesi, lead analyst di Moody's per Engineering."L'azione di rating riflette anche l'aspettativa che il managementdel debito della società", ha aggiunto Marchesi.Lafinanziaria è rimasta elevata a, mentre la generazione di free cash flow (FCF) nei primi nove mesi del 2023 è stata negativa per circa 100 milioni di euro. Ciò nonostante la crescita dei ricavi e dell'EBITDA nel periodo.Sebbene Moody's preveda che il fatturato dell'azienda crescerà a una percentuale "mid-single digits" nei prossimi 12-18 mesi, con un EBITDA rettificato in aumento verso 270 milioni di euro entro dicembre 2024 e 285 milioni di euro entro dicembre 2025, i parametri finanziari di Engineering rimarranno relativamente deboli. Più specificamente, prevede che la, mentre l'EBITA/interest dovrebbe rimanere inferiore a 2,0x. Inoltre, prevede che la generazione di FCF si sposterà verso livelli di break-even nel 2024 e diventerà solo moderatamente positiva nel 2025.Il rating di Engineering tiene conto anche della:della società al di fuori dell'Italia e di concentrazione della clientela;nel frammentato mercato IT italiano; elevata posizione di capitale circolante netto di Engineering con un elevato livello di crediti, una parte significativa dei quali scaduti; il rischio di acquisizioni finanziate dal debito o di azioni shareholder-friendly, nonché il rischio di problemi imprevisti di corporate governance.