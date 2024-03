Bonus patente, click day per rimborso 80%: in poche ore esauriti 5 milioni di euro con 1.950 voucher emessi

(Teleborsa) - L'apertura delle richieste è stata annunciata, conAnche per l'anno 2024, il governo ha reso disponibile un fondo che consente ai cittadini italiani o europei di età compresa tra i 18 e i 35 anni di ottenere un bonus per ottenere la patente e le abilitazioni professionali necessarie per guidare veicoli destinati all'autotrasporto di persone e merci.Il finanziamento. Questo significa che una cifra approssimativa di 5 milioni di euro è stata messa a disposizione per finanziare l'80% delle spese necessarie per ottenere il documento di guida, fino a un massimo di 2.500 euro.Le categorie di patenti coinvolte includono C, D, CE, DE e CQC (Carta Qualificazione Conducente), escludendo quindi la categoria B per la guida di autoveicoli.Per presentare la domanda, gli interessati dovevanoIl bonus può essere richiesto una sola volta e deve essere attivato presso un'autoscuola accreditata sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla sua emissione. La patente deve essere conseguita entro 18 mesi dalla concessione del bonus. Una volta che l'autoscuola ha ricevuto il bonifico dal Ministero, provvederà a rimborsare l'aspirante autista della somma prevista.