Compagnia dei Caraibi, ValueTrack: aumentano probabilità di AuCap dopo notizie negative

Compagnia dei Caraibi

Brown-Forman

(Teleborsa) -hasu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, dopo l'emergere di. Venerdì ha comunicato che il contratto con Brown-Forman non sarà rinnovato oltre aprile 2025 e che la controllata tedesca Elephant Gin probabilmente procederà a presentare un'istanza di insolvenza.In merito al primo fatto, gli analisti scrivono che è "ovviamente", poiché Gin Mare e Diplomatico Rum sono due dei primi tre marchi in termini di contributo ai ricavi della società. Il peso attuale dei due marchi non è disponibile, ma nel 2020-21 era compreso tra il 40% e il 50%. Nonostante già nel 2023abbia abbassato le commissioni di distribuzione a Compagnia dei Caraibi, la società dovràper adattarsi al nuovo scenario.Per quanto riguarda la seconda notizia, viene ricordato che Compagnia dei Caraibi attualmente possiede il 51,57% del capitale di Elephant Gin, ha pagato circa 8 milioni di euro e consolida i dati finanziari di Elephant Gin a partire da luglio 2023. La restante quota del 48,4% sarà acquisita nel 2024 con un investimento totale per il 100% pari a circa 15,6 milioni di euro. "Temiamo che si debba procedere alla cancellazione dell'intera partecipazione e che venga avviata un'per la minoranza del 48,4%", viene ipotizzato.ValueTrack ricorda inoltre che l'di Compagnia dei Caraibi alla fine del 2023 era compreso tra 11,9 e 12,4 milioni di euro, vicino al 90% del patrimonio netto (prima di qualsiasi cancellazione), con un EBITDA previsto negativo. "A nostro avviso, la probabilità di un'è sostanzialmente aumentata", si legge nella nota.