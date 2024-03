DiaSorin, la FDA autorizza la nuova piattaforma LIAISON PLEX

DiaSorin

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, ha ricevuto dalla Food and Drug Administration () statunitense510(k) per lae per il suo primo pannello di test, il LIAISON PLEX Respiratory Flex Assay.Il LIAISON PLEX è stato progettato per fornire lae consentirà al personale dei laboratori clinici di superare il vincolo dell'approccio "one size fits all" nella diagnostica sindromica delle malattie infettive."Il LIAISON PLEX e il suo pannello respiratorio consentiranno ai laboratori clinici e ai medici di personalizzare i pannelli sindromici in base alle esigenze dei loro pazienti - ha commentato- Il LIAISON PLEX è la soluzione di laboratorio che contribuirà a soddisfare la crescente domanda di stewardship diagnostica, responsabilità finanziaria ed efficienza operativa dei laboratori clinici e dei sistemi sanitari".Il LIAISON PLEX Respiratory Flex Assay è ildi Diasorin: i tre pannelli per le infezioni ematiche (yeast, Gram-positive e Gram-negative) e quello per le infezioni gastro-intestinali sono attualmente in fase di sviluppo e saranno sottomessi alla FDA statunitense rispettivamente nel 2024 e nel 2025."L'approvazione del LIAISON PLEX e del suo primo pannello, possibile grazie all'acquisizione di Luminex, rappresenta una meta strategica di enorme importanza per Diasorin nel segmento in continua crescita del multiplexing sindromico molecolare - ha commentato- La tecnologia Flex semplifica e supera alcuni dei limiti del mercato del multiplexing con un pannello completamente personalizzabile e automatizzato, fornendo ai clienti la possibilità di utilizzare una soluzione altamente tecnologica in modo economicamente vantaggioso".