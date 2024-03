Enac, continuità territoriale della Regione Marche

(Teleborsa) - Un’offerta pervenuta inper l’affidamento delle rotte in regime di oneri di servizio pubblico per le sole rotte da Ancona per Roma Fiumicino e Milano Linate e viceversa per la copertura dei servizi aerei per un periodo che va da 45 giorni a massimo 7 mesi.L’Enac, infatti, a seguito della comunicazione di recesso del vettoreche si era aggiudicato il servizio per tre anni a partire da ottobre 2023, per garantire la continuita` territoriale e il diritto alla mobilita` dei cittadini della Regione Marche, ha pubblicato una "Manifestazione di interesse" per l’affidamento d’urgenza dei collegamenti, nelle more di indizione di una nuova gara.Le offerte per la partecipazione a questa procedura, alle ore 12:00 e` pervenuta l’offerta del seguente vettore: Sky Alps per le sole rotte Ancona Fiumicino e Ancona Linate e viceversa.L’riunendo la Commissione appositamente costituita gia` oggi.