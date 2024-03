MeglioQuesto, ValueTrack: debito netto/EBITDA ben sopra covenant del bond

MeglioQuesto

(Teleborsa) -ha postosu, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, dopo la pubblicazione di alcuni KPI preliminari FY23 , in parte per ragioni industriali e in parte contabili.Dal, la top line ha risentito del peggioramento dello scenario macro, mentre la redditività ha sofferto anche di una scarsa pianificazione dei costi strutturali (per sostenere una top line inizialmente stimata in 100 milioni di euro). Dal, la rideterminazione di alcune voci di ricavi/costi passati e l'adozione di nuove politiche contabili sugli investimenti nella lead generation (ora spesati al 100%) hanno avuto un impatto negativo sull'EBITDA dell'esercizio di circa 5-6 milioni di euro. L'indebitamento netto è migliorato rispetto a settembre nonostante un lungo ciclo di conversione della liquidità e un rallentamento nell'integrazione delle entità acquisite.Sulla base dei dati preliminari, Value Track calcola il, tra l'altro"MeglioQuesto 4,75% 2022-2026" (inferiore o uguale a 3,5x).Second gli analisti, lesono: 1) sul lato industriale, accelerare l'attuale crescita dei clienti finanziari ed energetici/utilities e finalizzare gli sforzi di riduzione dei costi al fine di recuperare una maggiore redditività operativa; 2) sul piano finanziario per: a) ottenere una migliore gestione del capitale circolante, b) tagliare i cash-out per l'acquisizione di minoranze (es. il contenzioso legale con OM Group, azionista di minoranza di MeglioQuesto Human), c) rinegoziare i covenant obbligazionari, nell'interesse di tutti gli stakeholder del gruppo.