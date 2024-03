PNRR, Fitto: inviata a Bruxelles revisione piano per correzioni tecniche

(Teleborsa) - Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR,ha fatto sapere che "il Governo italiano ha oggi inviato alla Commissione europea una richiesta di revisione esclusivamente diretta alla correzione di alcuni elementi tecnici nel PNRR, così come approvato nell'ultima Cabina di Regia". "La revisione – ha aggiunto – è il risultato di interlocuzioni svolte nel quadro della continua e proficua collaborazione tra il Governo italiano e la Commissione europea. La revisione consentirà la corretta attuazione del PNRR così come modificato lo scorso dicembre".Una portavoce della Commissione, Veerle Nuyts, ha spiegato durante il briefing quotidiano dell'Esecutivo comunitario per la stampa che le modifiche tecniche riguardano "correzioni di", e sono necessarie "per assicurare la coerenza di tutto il testo con la decisione del Consiglio Ue che ha approvato la revisione del Piano", l'8 dicembre 2023. Le correzioni concernono, ad esempio, errori di stampa o l'uso di termini diversi per lo stesso oggetto, a seguito delle modifiche al Piano che erano state presentate la scorsa estate.Ladovrebbe metterci meno di due mesi a completare la suadella richiesta italiana, hanno assicurato fonti comunitarie. Il Piano italiano per la ripresa e la resilienza è composto da, di cui 71,8 miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti. Comprende 66 riforme e 150 investimenti. Ad oggi, la Commissione ha erogato oltre il 50% dei fondi stanziati all'Italia nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, vale a dire più diLadel Pnrr richiesta dall'Italia "che non è stata priva di controversie", ha dato anche "un vantaggio: che il PNRR è diventato il piano dell'attuale governo e non è più una sorta di eredità più o meno subita da un governo precedente. Ci siamo rimessi in carreggiata e mi fa piacere che il governo attuale consideri questo piano come figlio suo e come non come una astratta", ha commentato il commissario europeo all'Economia,intervenendo al convegno per i 40 anni di Affari & Finanza de La Repubblica.