Sicurezza sul lavoro, Inail rinnova banca dati statistica

(Teleborsa) - L"Inailstatistica migliorando la fruizione delle analisi sui fenomeni assicurativi e infortunistici, la modalità di fruizione dei dati e il dettaglio dei contenuti che ora è più agile e personalizzabile. La nuova banca dati, presentata oggi nel corso di un convegno alla Sala Capitolare del Senato, prosegue il lavoro di affinamento dell'architettura del servizio che è proseguito costantemente da quando è stata messa per la prima volta online, nel 1996.Continuando comunque a garantire, sottolinea l'Istituto, "e degli infortuni sul lavoro denunciati e riconosciuti dall'Istituto". L'ultima reingegnerizzazione, frutto della collaborazione tra la Consulenza statistico attuariale e la Direzione centrale organizzazione digitale, ha risposto alla necessità "di aggiornarne la struttura informatica, per allinearsi agli standard istituzionali anche in tema di data governance e brand identity" ed è stata l'occasione "non solo per migliorare la modalità di fruizione dei dati e il dettaglio di alcuni contenuti, che possono essere analizzati attraverso viste aggregate e approfondimenti tematici per settore, indice di rischio, territorio, caratteristiche dei lavoratori e dimensione aziendale, ma anche per rendere nuovamente consultabili alcune sezioni non disponibili nella versione precedente"."Dal punto di vista degli incidenti noi abbiamo sempre impostato, e ancor di più adesso, le nostre strategie sulla prevenzione. Che vuol dire fare attenzione ai fenomeni e studiarli meglio e cercare di capire quali sono le informazioni da cui dobbiamo partire per impostare meglio le nostre strategie. L'obiettivo della banca dati è proprio darci il supporto per poter impostare queste strategie preventive che ci auguriamo possano essere sempre più efficaci nel corso del tempo per evitare il fenomeno del ripetersi degli incidenti". Lo ha spiegato il commissario straordinario dell'Inail,nel corso della presentazione della nuova banca dati dell'Istituto."Il valore della banca dati è quello della maggiore condivisione dei dati - ha sottolineato - Più i dati vengono condivisi e più è possibile impostare meglio le nostre strategie di prevenzione. Quanto più sarà possibile andare a fondo sul dato e tanto più noi potremo tarare meglio la nostra attività".La nuova banca dati, ha aggiunto D'Ascenzo, "vogliano aderire parimenti alla condivisione dei dati in modo da poter avere esattamente questo rapporto di condivisione a cui teniamo in maniera particolare"