TC Energy venderà pipeline a Portland per 1,14 miliardi di dollari

(Teleborsa) -e il suo partner Northern New England Investment Company, una controllata di Énergir, hanno stipulato un accordo per la, attraverso un fondo gestito dalla sua attività Diversified Infrastructure, e fondi di investimento gestiti daInfrastructure Partners, per un, che include l'ipotesi di 250 dollari milioni di titoli senior in circolazione detenuti presso PNGTS. Questa transazione implica una valutazione di circa 11,0 volte l'EBITDA nel 2023."L'annuncio di oggi rappresenta un progresso continuo verso il raggiungimento della nostra priorità strategica per il 2024 di rafforzare la nostra solidità patrimoniale attraverso la cessione di circa 3 miliardi di dollari di asset. Ci siamo impegnati a raggiungere il nostro limite massimo di 4,75 volte tra debito e EBITDA entro la fine dell'anno e", ha affermato François Poirier, presidente e amministratore delegato di TC Energy.PNGTS è un trasportatore di gas naturale regolamentato dal FERC lungo(295 miglia) che serve i mercati del New England superiore e del Canada atlantico.