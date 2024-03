Ariston, utile 2023 sale a 191 milioni. Dividendo di 0,17 euro

Ariston

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, ha chiuso ilconpari a 3.091,8 milioni di euro, con una crescita del 30,0% rispetto ai 2.378,8 milioni di euro registrati nel 2022. La crescita è stata guidata dalla divisione Thermal Comfort in Europa, con un significativo contributo dell'acquisizione di Wolf & Brink completata a gennaio 2023.L'si è attestato a 417,1 milioni di euro, in crescita del 47,1% rispetto ai 283,5 milioni di euro dell'anno precedente, mentre l'si è attestato a 285,7 milioni di euro, in aumento del 47,5% rispetto ai 193,7 milioni di euro del 2022. L'ha raggiunto 191,2 milioni di euro, il 36,3% in più rispetto ai 140,3 milioni di euro del 2022."Dalla quotazione nel novembre 2021, Ariston Group ha quasi raddoppiato sia il fatturato netto che il risultato operativo adjusted - ha commentato- Nel 2023, abbiamo accolto Wolf e Brink nel nostro gruppo e, in condizioni di mercato contrastanti, abbiamo ottenuto risultati molto soddisfacenti. La nostra Vision di "Comfort Sostenibile per Tutti" continua a guidarci nel lavorare incessantemente per sostenere la crescita organica, e, forti di un track record distintivo e con l'obiettivo di rendere il nostro gruppo una casa dove aziende di successo possano svilupparsi ulteriormente".L'è passato da 60,2 milioni di euro di liquidità netta al 31 dicembre 2022 a 610,9 milioni di euro di indebitamento netto al 31 dicembre 2023, riflettendo il pagamento per l'acquisizione di Wolf & Brink, i dividendi agli azionisti e l'acquisto di 1,5 milioni di azioni proprie a servizio dei piani di incentivazione a lungo termine dei prossimi anni.Il consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea generale undi 17 centesimi di euro per azione, in aumento del 31% rispetto all'anno precedente (pari a un pay-out del 33% sull'utile netto). Il dividendo, se approvato dall'assemblea generale, sarà messo in pagamento il 22 maggio 2024, con record date il 21 maggio 2024 e data di stacco della cedola il 20 maggio 2024.