Cellnex presenta nuova strategia, punta a EBITDA di 4 miliardi di euro nel 2027

Cellnex Telecom

(Teleborsa) -, il più grande operatore europeo di infrastrutture di telecomunicazione wireless, prevede che il(escluso il pass-through) raggiungerà i 4,5-4,7 miliardi di euro entro il 2027, riflettendo il forte portafoglio ordini e le tendenze della co-locazione. L'dovrebbe migliorare a 3,8-4,0 miliardi di euro e l'a 2,85-3,05 miliardi di euro, grazie alla riduzione della complessità operativa. È quanto emerge dal Capital Markets Day odierno a Londra.Grazie alla continua e solida performance operativa di Cellnex, si prevede che il(Recurring Levered Free Cashflow, RLFCF) sarà compreso tra 2,1-2,3 miliardi di euro, mentre il flusso di cassa libero (Free Cashflow, FCF) sarà compreso tra 1,1 e 1,3 miliardi di euro.Dopo un periodo di crescita straordinaria dalla sua IPO nel 2015, Cellnex nel 2022 si è impegnata in unadella società, sull'ottenimento di un rating Investment Grade (BBB-) da parte di Standard & Poor's, sull'accelerazione della crescita organica dell'azienda e sulla generazione di un flusso di cassa netto positivo a partire dal 2024, quest'ultimo già raggiunto nel 2023."Stiamo per iniziare il prossimo capitolo di crescita di Cellnex, sulla base delle solide fondamenta poste dalla nostra IPO nel 2015. Guidati da un forte impegno nei confronti dei nostri clienti, dei nostri azionisti e della sostenibilità, siamo ora concentrati sul miglioramento dell'efficienza, sulla semplificazione del portafoglio e del business e sulla capacità di cogliere opportunità di crescita fondamentali - ha dichiaratodi Cellnex - Questo nuovo approccio ci consentirà di bilanciare gli investimenti e di, rafforzando al contempo la nostra posizione di leader europeo indipendente nel settore delle torri".Cellnex adotterà un, volto ad aumentare in modo significativo i rendimenti per gli azionisti. Dopo aver raggiunto l'investment grade nel 2024 (obiettivo confermato), il nuovo obiettivo di leva finanziaria di Cellnex a medio-lungo termine sarà di 5,0-6,0x Debito netto / EBITDA IFRS 16, fornendo alla società risorse aggiuntive da destinare alla remunerazione degli azionisti e/o alla crescita industriale.Con 10 miliardi di euro di liquidità disponibile entro il 2030, la nuova allocazione del capitale bilancerà una(minimo 3 miliardi di euro di dividendi tra il 2026 e il 2030), nonché investimenti in opportunità di crescita industriale (fino a 7 miliardi di euro). A partire dal 2026, gli azionisti potranno aspettarsi un pagamento di dividendi minimo di 500 milioni di euro all'anno, con un tasso di crescita annuale minimo del 7,5% negli anni successivi. Cellnex può prendere in considerazione riacquisti di azioni e/o pagamenti di dividendi anticipati, a seconda della leva finanziaria e del rating.