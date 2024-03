Sanlorenzo perfeziona acquisto 95% Gruppo Simpson Marine

Sanlorenzo

(Teleborsa) -ha perfezionato in data odierna l'acquisto del 95% del capitale sociale di Simpson Marine dal Sig. Mike Simpson, per un corrispettivo di 10 milioni di dollari, più un earn-out fino ad un massimo di 7 milioni di dollari calcolato sull'utile netto relativo all’esercizio 2023.Il pagamento del corrispettivo è interamente coperto dalla liquidità propria di Sanlorenzo.Nei primi nove mesi del 2023, su base aggregata pro-forma secondo i principi contabili locali, le società del perimetro acquisito di Simpson Marine hanno generato un EBITDA di circa 6,5 milioni di dollari e un utile netto di circa 4,5 milioni di dollari. La determinazione definitiva dell'importo dell'earn-out seguirà il completamento del processo di revisione del bilancio di Simpson Marine relativo al 2023, previsto per aprile 2024.