Thales, vendite in aumento a 18,4 miliardi di euro nel 2023

Thales

(Teleborsa) -, gruppo francese specializzato nell'aerospaziale, nella difesa e nella sicurezza, ha chiuso il 2023 conpari a 18.428 milioni di euro, in aumento del 4,9% rispetto al 2022 e in aumento del 7,9% in variazione organica, guidate in particolare dal forte slancio delle attività dell'aeronautica civile. Con unpari a 1.768 milioni di euro, la quota del gruppo è in aumento del 14% rispetto al 2022. L', quota del gruppo, ammonta a 1.023 milioni di euro, in calo del 9% rispetto al 2022.L'per l'esercizio 2023 è stata leggermente in calo del 2% rispetto al 2022 attestandosi a 23.132 milioni di euro, ma è aumentata dello 0,2% su base organica."Anche quest'anno Thales ha ottenuto- ha commentato- ?Il nostro eccellente slancio delle vendite è continuato nel 2023, con gli ordini ricevuti che hanno nuovamente superato i 23 miliardi di euro e il portafoglio ordini che ha raggiunto il massimo storico"."Guardiamo quindi al, fiduciosi nella qualità dei nostri fondamentali, nella forza del nostro posizionamento e nell’importanza del nostro contributo alle principali sfide sociali del nostro tempo", ha aggiunto.Per il, Thales prevede una crescita delle vendite su base comparabile dal 4% al 6% per raggiungere un valore compreso tra 19,7 e 20,1 miliardi di euro. Inoltre, ha previsto un margine operativo compreso tra l'11,7% e il 12% e ha affermato che i nuovi ordini continueranno a superare i ricavi.