Campbell Soup, trimestrale sopra le attese. Guidance confermata

Campbell Soup

(Teleborsa) -, storica azienda conserviera statunitense famosa per le sue zuppe, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 28 gennaio 2024) conpari a 2,5 miliardi di dollari, in calo dell'1% sia su base reported che su base organica, e un EBIT di 317 milioni di dollari; l'è stato di 364 milioni di dollari, con un aumento dell'1%. Gli utili per azione (EPS) sono stati di 0,68 dollari, mentre l'di 0,80 dollari, paragonabile all'anno precedente e meglio dei 77 centesimi che gli analisti si aspettavano., con un miglioramento sequenziale delle tendenze dei volumi e un'espansione del margine operativo anno su anno in entrambe le divisioni Meals & Beverages e Snacks - ha affermato il- Siamo entusiasti del completamento anticipato dell’acquisizione di Sovos Brands che porterà una crescita incrementale alla nostra divisione Pasti e Bevande e continuerà la trasformazione del nostro portafoglio altamente vantaggioso".Dato il miglioramento sequenziale del volume e del margine per i marchi e categorie chiave, la società haper l'intero anno fiscale 2024 fornite il 31 agosto 2023. Il tasso di crescita del fatturato si sta attualmente attestando al limite inferiore del range orientativo, con un possibile rialzo qualora il ritmo della ripresa dei consumi accelerasse nella seconda metà dell'anno. La società continua ad aspettarsi un EPS rettificato di 3,09-3,15 dollari.