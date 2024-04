Bank Of New York Mellon scivola nonostante conti sopra attese

Bank of New York Mellon

(Teleborsa) - Pressione su, che tratta con una perdita del 2,05%, nonostante abbia pubblicato risultati del primo trimestre del 2024 sopra le attese degli analisti.Il gruppo guidato da Robin Vince ha registrato un incremento dei ricavi del 3% a 4,52 miliardi di dollari. L'utile per i soci della capogruppo è balzato del 5% a 3,176 miliardi di dollari. L'eps adjusted (non-GAAP) cresce del 14% a 1,29 dollari per azione e batte di misura il consensus di Refinitiv posto a 1,19 dollari.La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 52,5 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 55,56. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 51,04.