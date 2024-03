Fed, Powell: probabilmente opportuno tagliare tassi "a un certo punto quest'anno"

(Teleborsa) - "Riteniamo che il nostro tasso ufficiale sia probabilmente al suo massimo per questo ciclo di inasprimento. Se l'economia si evolverà sostanzialmente come previsto, saràle restrizioni politiche". Lo ha affermato, presidente della Federal Reserve, nei commenti introduttivi all'audizione presso il Committee on Financial Services della U.S. House of Representatives."Ma le prospettive economiche sono incerte e il- ha spiegato - Ridurre le restrizioni politiche troppo presto o troppo potrebbe comportare un'inversione dei progressi che abbiamo visto nell'inflazione e, in ultima analisi, richiedere una politica ancora più restrittiva per riportare l'inflazione al 2%. Allo stesso tempo, ridurre le restrizioni politiche troppo tardi o troppo poco potrebbe indebolire indebitamente l'attività economica e l'occupazione"."Nel considerare eventuali aggiustamenti all'intervallo obiettivo per il tasso ufficiale,, l'evoluzione delle prospettive e l'equilibrio dei rischi - ha detto Powell - Il Comitato non si aspetta che sarà opportuno ridurre la fascia obiettivo finché non avrà acquisito maggiore fiducia che l'inflazione si sta muovendo in modo sostenibile verso il 2%".Il numero uno della Fed ha evidenziato che, "sebbenerimanga al di sopra dell'obiettivo del 2% del Federal Open Market Committee (FOMC), si èe il rallentamento dell'inflazione si è verificato senza un aumento significativo della disoccupazione". "Con l'allentamento della tensione nel mercato del lavoro e il proseguimento dei progressi sull'inflazione, i rischi per il raggiungimento dei nostri obiettivi in materia di occupazione e inflazione si sono spostati verso un migliore equilibrio", ha aggiunto.