Mobilità urbana: l'Europa corre, Italia ferma al palo

(Teleborsa) - Mentre nelle città europee è sempre più facile e veloce spostarsi sui binari di metro e tranvie,A fare il punto, è il report "Pendolaria-Speciale aree urbane" di Legambiente diffuso nell'ambito della campagna Clean Cities.Cattive notizie, dunque, per la Penisola che si conferma la nazione più legata all’utilizzo dell’auto – 666 auto ogni mille abitanti, il 30% in più rispetto alla media di Francia, Germania e Spagna – una situazione che incide pesantemente anche sullaIn questo contesto, il report evidenzia come il ritardo infrastrutturale italiano rispetto agli altri grandi Paesi europei sia enorme. A mancare non sono le autostrade ma reti di trasporto pubblico veloci e capillari. E i numeri danno da riflettere: in Italia la lunghezza totale delle linee di metropolitane si ferma a poco meno di 256 km totali, ben lontano dai valori di Regno Unito (680,4 km), Germania (656,5) e Spagna (615,6). Il totale di km di metropolitane nella nostra Penisola è inferiore, o paragonabile a quello di singole città europee come Madrid (291,3) o Parigi (225,2). Riguardo le tranvie, in Italia ci sono 397,4 km di tranvie assai lontani dagli 875 km della Francia e soprattutto dai 2.042,9 km della Germania. Analoga situazione per le ferrovie suburbane, quelle prese ogni giorno da tanti pendolari, dove l’Italia è dotata di una rete totale di 740,6 km mentre sono 2.041,3 quelli della Germania, 1.817,3 km nel Regno Unito e 1.442,7 in Spagna.. Parliamo di appena 1,43 km ogni 100mila abitanti, ben lontani da altre capitali quali LonSul fronte investimenti su ferro,Nel 2023 non è stato inaugurato nemmeno un chilometro di nuove tranvie, mentre l’unica aggiunta alla voce metropolitane riguarda l’apertura di un nuovo tratto della M4 a Milano. E se si guarda indietro negli anni, dal 2016 al 2023 sono stati realizzati appena 11 km di tranvie e 14,2 di metropolitane, con una media annua rispettivamente di 1,375 km e 1,775 km, ben lontani da quanto sarebbe necessario per recuperare la distanza dalle dotazioni medie europee.Le città italiane sono, dunque, ferme al palo,