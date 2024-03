Pirelli aggiorna piano al 2025: rivista al rialzo la politica dei dividendi

Pirelli

(Teleborsa) - Il CdA di, produttore italiano di pneumatici che fa parte del FTSE MIB, ha, che rappresenta l'aggiornamento del Piano Industriale 2021-2022|2025 presentato il 31 marzo 2021 per tener conto del mutato e volatile scenario esterno che ha caratterizzato gli ultimi 3 anni: crescenti tensioni geopolitiche, forte rallentamento della crescita economica e della domanda, penalizzata da elevata inflazione e dal rialzo dei tassi di interesse.Per ilPirelli si attendecompresi fra circa 6,6 e 6,8 miliardi di euro con: volumi complessivi compresi fra ~+1,5% e ~+2,5% con una crescita dell'High Value a livello "Mid-single-digit" e con un'ulteriore riduzione dell'esposizione sullo Standard; price/mix atteso a ~+2%; impatto cambi pari a ~-4% e ~-3%. Per ilPirelli si attende ricavi compresi fra circa 6,8 e circa 7 miliardi di euro con volumi, price/mix e impatto cambi in leggero miglioramento rispetto alle stime per il 2024.La redditività è attesa in progressivo miglioramento, con unnel 2024 compreso tra >15% e ~15,5% e in ulteriore crescita nel 2025 a ~16%. L'EBIT Adjusted pari è previsto a circa 1,1 miliardi di euro, in linea con quanto previsto nel marzo 2021, ma con una marginalità inferiore a causa della forte spinta inflattiva.Glicumulati nel 2024 e 2025 saranno pari a circa 820 milioni di euro, con un rapporto sui ricavi stabile a circa il 6% come avvenuto nella prima fase di piano (2021-2023), e saranno destinati principalmente al miglioramento del mix, all'upgrade tecnologico e miglioramento della produttività, nonché alle misure legate al piano di sostenibilità.A fine 2024 lasarà pari a ~ -1,95 miliardi di euro (compresa fra ~1,32 e ~1,26 volte l'Ebitda Adjusted). A fine 2025 la Posizione Finanziaria Netta sarà pari a circa -1,6 miliardi di euro, pari a ~1 volta l'Ebitda Adjusted.In base alle solide prospettive di generazione di cassa, Pirelli hache prevede nel 2025 la distribuzione di circa il 50% del risultato netto consolidato del 2024 (40% il pay-out previsto dal precedente piano).