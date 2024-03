RedFish perfeziona l'acquisto del primo 10% di Polieco

RedFish LongTerm Capital

(Teleborsa) -(RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, ha- per il tramite della controllata RFLTC – Polieco (veicolo) - ladella partecipazione di minoranza del 10% in, società leader nella produzione di sistemi di tubazione e di resine per rivestimento e imballaggio. L'operazione era stata annunciata lo scorso 6 febbraio Il, partecipato per il 66% da RFLTC, è statoda parte di quest'ultima e da parte degli altri soci sia a titolo di aumento di capitale, per 4 milioni di euro, sia a titolo di finanziamento soci, per 17,5 milioni di euro.In particolare, RFLTC ha perfezionato, per il tramite del veicolo, l'acquisizione del 10% del capitale sociale di Polieco attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale deliberato da parte di quest'ultima in data odierna per un, e ha versato, a titolo di acconto, 1 milione di euro per l'eventuale esercizio, mediante pagamento di un corrispettivo pari a 10 milioni entro il 30 giugno 2024, dell'opzione di acquisto da TPH del rimanente 5% del capitale sociale di Polieco; in caso di esercizio della predetta opzione verrà versato da parte del Veicolo il residuo corrispettivo pari a 9 milioni di euro, fermo restando che tale ammontare potrà essere soggetto ad aggiustamento successivo in funzione dei valori della posizione finanziaria netta adjusted del Gruppo Polieco al 31 dicembre 2023.L'operazione è stata finanziata dalla società in parte mediante utilizzo di risorse proprie e di nuove risorse reperite attraversodi RFLTC e del veicolo, e in parte mediante indebitamento verso soci e verso terzi contratti da RFLTC.