SEC adotta regole per migliorare e standardizzare l'informativa relativa al clima

(Teleborsa) - Laha adottatoda parte delle società quotate e nelle offerte pubbliche. Le norme finali riflettono gli sforzi della SEC per rispondere alla richiesta degli investitori di informazioni più coerenti, comparabili e affidabili sugli effetti finanziari dei rischi legati al clima sulle operazioni di un dichiarante e su come gestisce tali rischi, bilanciando al contempo le preoccupazioni sulla mitigazione dei costi associati di le regole."Le nostre securities laws federali stabiliscono un basic bargain. Gli investitori possono decidere quali rischi vogliono correre a patto che le aziende che raccolgono fondi dal pubblico facciano quella che il presidente Franklin Roosevelt ha definito "una divulgazione completa e veritiera" - ha affermato ildella SEC,- Negli ultimi 90 anni, la SEC ha aggiornato, di volta in volta, i requisiti di divulgazione alla base di tale accordo di base e, quando necessario, ha fornito indicazioni in merito a tali requisiti di divulgazione"."Queste regole finali si basano sui requisiti passati imponendo la divulgazione materiale dei rischi climatici da parte delle società quotate e nelle offerte pubbliche - ha aggiunto Gensler - Le norme. Inoltre, forniranno specificità su ciò che le aziende devono divulgare, il che produrrà informazioni più utili di quelle che gli investitori vedono oggi. Richiederanno inoltre che le informazioni sui rischi climatici siano incluse nei documenti depositati dalla SEC di un'azienda, come i rapporti annuali e le dichiarazioni di registrazione, piuttosto che sui siti Web aziendali, il che contribuirà a renderli più affidabili".Tra leci sono: rischi legati al clima che hanno avuto o è ragionevolmente probabile che abbiano un impatto materiale sulla strategia aziendale, sui risultati delle operazioni o sulla condizione finanziaria del dichiarante; impatti materiali effettivi e potenziali di eventuali rischi legati al clima identificati sulla strategia, sul modello di business e sulle prospettive del dichiarante; se, come parte della strategia, un dichiarante ha intrapreso attività per mitigare o adattarsi a un rischio materiale legato al clima, una descrizione quantitativa e qualitativa delle spese materiali sostenute e degli impatti materiali sulle stime e ipotesi finanziarie che derivano direttamente da tale mitigazione o adattamento attività.